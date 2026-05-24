سوريا.. انتهاء انتخابات الحسكة وعين العرب تمهيداً لانعقاد مجلس الشعب

شفق نيوز- دمشق

اجريت، اليوم الأحد، العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب في دوائر الحسكة والقامشلي والمالكية بمحافظة الحسكة، إضافة إلى دائرة عين العرب بريف حلب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية رافقت سير الاقتراع منذ ساعات الصباح وحتى إعلان النتائج الأولية.

وبدأت العملية بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء الهيئات الناخبة في دائرتي الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة، إضافة إلى دائرة عين العرب في محافظة حلب.

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن الاقتراع يستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، مع إمكانية التمديد لمدة ساعة واحدة فقط في حال عدم تحقق النسبة الدنيا المطلوبة للمشاركة، على أن تُغلق الصناديق بعد ذلك بغض النظر عن نسبة المقترعين، وتبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة عقب انتهاء الاقتراع، مع إعلان النتائج الأولية فور انتهاء عملية الفرز.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن المراكز الانتخابية شهدت انتشاراً لقوى الأمن الداخلي أمام المراكز المخصصة للاقتراع، ولا سيما في منطقة عين العرب بريف حلب، بهدف تأمين سير العملية الانتخابية.

وخلال الساعات الأولى من التصويت، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن أكثر من 110 أعضاء من الهيئة الناخبة أدلوا بأصواتهم في انتخابات القامشلي بعد ساعة ونصف من بدء الاقتراع، مشيرة إلى أن دائرة القامشلي تضم 207 أعضاء في الهيئة الناخبة يتنافس فيها سبعة مرشحين على أربعة مقاعد في مجلس الشعب.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة: "وصلت نسبة التصويت في محافظة الحسكة حتى الآن إلى 75% من أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة القامشلي، و92% في دائرة الحسكة، بينما وصلت إلى 95% في دائرة عين العرب بمحافظة حلب".

وبعد انتهاء عملية التصويت، أعلن نجمة: "إغلاق صناديق الاقتراع في دائرة عين العرب بمحافظة حلب وبدء عملية فرز الأصوات"، مؤكداً "إغلاق صناديق الاقتراع في دائرتي القامشلي والحسكة في محافظة الحسكة وبدء عملية فرز الأصوات".

وأظهرت النتائج الأولية فوز أفرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف، بعضوية مجلس الشعب عن منطقة عين العرب، فيما فاز عن دائرة الحسكة كل من إبراهيم مصطفى العلي، وعمر عيسى هايس، وفصلة يوسف.

أما عن دائرة القامشلي، فقد فاز كل من كيم حسين إبراهيم، ورضوان عثمان سيدو، وعبد الحليم خضر العلي، ومحمود ماضي العلي بعضوية مجلس الشعب.

وفي ختام تصريحاته، قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة: "نجحت العملية الانتخابية في محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب".

وأضاف: "بانتهاء العملية الانتخابية في مناطق الحسكة والقامشلي والمالكية وعين العرب، يكون الطريق قد أصبح ممهداً لانعقاد أولى الجلسات التشريعية لمجلس الشعب، بعد أن يعلن رئيس الجمهورية أسماء أعضاء الثلث المعيّن".