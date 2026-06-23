سوريا.. الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 600 ألف حبة "كبتاغون"

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، القبض على اثنين من أخطر مروجي وتجار المخدرات وضبط بحوزتهما 600 ألف حبة من مخدر الكبتاغون بالإضافة إلى أسلحة، وذلك خلال عملية أمنية مركبة ضمن محافظتي حمص وإدلب.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "إدارة مكافحة المخدرات نفذت عملية أمنية مركبة ضمن محافظتي حمص وإدلب، ألقت خلالها القبض على اثنين من أخطر مروجي وتجار المخدرات، وهما (أ.ع)، و(ع.ع)، وضبطت بحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة".

وبحسب البيان، فقد جاءت العملية بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط المشتبه بهما قادت إلى تحديد مكان تواجدهما، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 600,000 حبة من مخدر الكبتاغون، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف RBG، وذخائر وقنابل متنوعة.

وأشارت إلى أن "التحقيقات مع المقبوض عليهما تستمر لكشف كامل الامتدادت المحتملة للشبكة، والعمليات المرتبطة بها، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل".