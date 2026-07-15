سوريا.. القبض على مسؤول مستودعات "غاز السارين" في نظام الأسد

شفق نيوز- دمشق

تمكنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، من القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي خلال عهد النظام السابق في محافظة اللاذقية.

وقال مصدر لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "عملية أمنية نوعية للقوات السورية أسفرت عن إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية والمنحدر من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة (417)".

ووفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات الأولية يُعد المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو عشرين قنبلة محمّلة بغاز السارين تزن كل منها 250 كغ استُخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017، بحسب الوكالة.

وأضاف المصدر، أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.