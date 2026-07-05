سوريا.. القبض على خلية متخصصة بـ"الاغتيالات" في ريف حماة

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الأحد، بتفكيك خلية متخصصة بـ"الاغتيالات" في منطقة الغاب بريف حماة.

وذكرت قناة الإخبارية السورية، أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم 7 أشخاص.

وأضافت، أن "التحقيقات أثبتت تورط أحد أفراد الخلية في اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب، وهي الحادثة التي سبق توثيقها في مقطع مصور".

وأشارت القناة، نقلاً عن مصدر أمني، إلى أن "العملية الأمنية في منطقة الغاب لا تزال مستمرة للكشف عن مرتبطين بالخلية التي تم تفكيكها".