سوريا.. افتتاح صناديق الاقتراع لبدء عملية الانتخاب في الحسكة والقامشلي (صور)

شفق نيوز- الحسكة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم الأحد افتتاح صناديق الاقتراع لبدء عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب في دائرتي الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة.

ويتنافس في دائرة الحسكة 13 مرشحًا على 3 مقاعد مخصصة للدائرة، ضمن هيئة ناخبة تضم 150 عضوًا.

وفي دائرة القامشلي، يتنافس 7 مرشحين على 4 مقاعد، ضمن هيئة ناخبة تضم 198 عضواً.

أما في دائرة ديرك (المالكية)، فقد حصل المرشحان على المقعدين المخصصين للدائرة، بعد ترشح مرشحين اثنين من ضمن 100 عضو في الهيئة الناخبة.