سوريا.. ارتفاع حصيلة تفجير دمشق إلى 31 قتيلاً ومصاباً

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، عصر الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا التفجير الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى، و21 مصاباً.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أمس الخميس أن تسعة مواطنين قتلوا، وأصيب 20 آخرون جراء التفجير، موضحة أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلو غرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية فور التحقق منها.

وأدانت عواصم عربية ودولية التفجير الذي استهدف دمشق، أمس الخميس، معربة عن رفضها "جميع أشكال الإرهاب والعنف" الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ومعربة عن التضامن مع سوريا.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن تضامن العراق الكامل مع سوريا ورفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأماكن العامة.

كما أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، تضامن الإقليم الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، ودعم كل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها، وحماية سلامة مواطنيها.