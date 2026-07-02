سوريا.. ارتفاع حصيلة انفجار دمشق إلى 29 قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، عصر الخميس، ارتفاع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة داخل أحد مقاهي منطقة الحجاز ‏بدمشق إلى 7 قتلى و22 مصاباً.

وكان مدير الإسعاف والطوارئ السورية، أحمد البكور، قد أعلن في الحصيلة السابقة تسجيل 4 وفيات و11 إصابة جراء الانفجار في دمشق.

ويُعد المقهى الذي شهد الانفجار من الأماكن التي تشهد حركة نشطة بشكل يومي، إذ يرتاده بصورة دائمة محامون ومراجعون وزوار القصر العدلي، نظراً لموقعه المحاذي لمجمع المحاكم في شارع النصر وسط دمشق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.