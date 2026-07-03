"سنثأر لخامنئي".. قائد الجيش الإيراني يتوعد أميركا وإسرائيل

شفق نيوز- طهران

توعد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، يوم الجمعة، الولايات المتحدة وإسرائيل بالثأر لمقتل المرشد السابق علي خامنئي.

وقال حاتمي، إن "على أعداء الشعب الإيراني، الولايات المتحدة وإسرائيل، أن يعلموا أننا سنثأر للإمام الشهيد (خامنئي) ولجميع شهدائنا".

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، على هامش مراسم تشييع خامنئي، أنه بلا شك أن هذه "الشهادة" زادت من عزيمتهم.

وبدأت في العاصمة طهران، اليوم الجمعة، مراسم تشييع رسمية لخامنئي، الذي قُتل في 28 شباط/ فبراير الماضي، على أن تستمر نحو أسبوع، تتضمن إجراء مراسم تشييع في العراق، قبل أن يُوارى الثرى بمدينة مشهد في 9 تموز/ يوليو الجاري.