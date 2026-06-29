سنتكوم: 50 ألفاً من قواتنا في الشرق الأوسط وهم على أهبة الاستعداد

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الاثنين، تواجد أكثر من 50 ألفاً من أفراد القوات الأميركية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فيما أكدت أنهم على أهبة الاستعداد واليقظة الدائمة.

وذكرت (سنتكوم) في بيان، أن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أجرى خلال زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط، مباحثات مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في كل من إسرائيل ولبنان.

وأضافت، أن كوبر وفريقه التقى في لبنان، بكل من الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. وأوضحت أن القادة ناقشوا الخطوات المقبلة لتنفيذ اتفاق إطاري تاريخي كان قد وُقِّع في واشنطن يوم الجمعة الماضي. كما زار كوبر القوات الأميركية المنتشرة في إسرائيل، وأشاد بأداء العناصر المتميزة تقديراً لمساهماتهم الاستثنائية في إنجاز المهام.

ويأتي هذا بعد ساعات من حديث لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، بأن مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيقدمان إحاطة لمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين ⁠حول ‌الاتفاق مع إيران.