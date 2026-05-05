"سنتكوم": إف-16 تنفذ دوريات قرب مضيق هرمز لحماية الملاحة

أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الثلاثاء، امتلاكها قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية للقوات البحرية وحماية حرية الملاحة.

وذكرت "سنتكوم"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية: "نوفر غطاء دفاعياً في هرمز لحماية قواتنا والملاحة التجارية".

وأضافت: "نمتلك قدرات وقوة نارية كبيرة في مضيق هرمز"، مبينة أن "مقاتلات إف 16 تقوم بدوريات قرب المضيق".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية، بأن إسرائيل تُنسق مع الولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، ما يُهدد وقف إطلاق النار مع إيران، بحسب ما نقلته عن مصدر إسرائيلي.

وأوضح المصدر في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن التنسيق يشمل التحضير لجولة جديدة محتملة من الضربات على إيران، والتي ستركز على البنية التحتية للطاقة واستهداف مسؤولين إيرانيين كبار.

في حين أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كين، اليوم الثلاثاء، أن الجيش جاهز لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران، وبانتظار أوامر الرئيس دونالد ترمب، لافتاً إلى أن عملية "مشروع الحرية" تهدف إلى تسهيل الممر الآمن للسفن التجارية الدولية عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.