"سنتكوم": غيرنا مسار 18 سفينة تجارية منذ استئناف حصار إيران

"سنتكوم": غيرنا مسار 18 سفينة تجارية منذ استئناف حصار إيران من صفحة (سنتكوم)
2026-07-28T17:47:00+00:00

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الثلاثاء، تغيير مسار 18 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش اثنتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران.

وذكرت القيادة، في منشور على منصة "إكس"، أن "أكثر من 20 سفينة تعمل بالشرق الأوسط لدعم العمليات وتنفيذ الحصار البحري على إيران".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهديده باستهداف جبل "بيك آكس"، إلى جانب الجسور وأهداف مدنية أخرى في إيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في المحادثات بين الجانبين.

وكان ترمب، قد أكد أمس الاثنين، أن "تجميده" للهجمات على إيران جاء استجابة لطلب من دول الوساطة لمنح فرصة للتفاوض.

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