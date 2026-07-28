"سنتكوم": غيرنا مسار 18 سفينة تجارية منذ استئناف حصار إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الثلاثاء، تغيير مسار 18 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش اثنتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران.

وذكرت القيادة، في منشور على منصة "إكس"، أن "أكثر من 20 سفينة تعمل بالشرق الأوسط لدعم العمليات وتنفيذ الحصار البحري على إيران".

There are more than 20 ships operating across the Middle East supporting military operations, including strict enforcement of America's 🇺🇸 steel wall blockade against Iran. As of July 28 CENTCOM has redirected 18 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2 to ensure full… pic.twitter.com/2zxl4QcaeO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهديده باستهداف جبل "بيك آكس"، إلى جانب الجسور وأهداف مدنية أخرى في إيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في المحادثات بين الجانبين.

وكان ترمب، قد أكد أمس الاثنين، أن "تجميده" للهجمات على إيران جاء استجابة لطلب من دول الوساطة لمنح فرصة للتفاوض.