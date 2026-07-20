سنتكوم: إعادة توجيه 7 سفن تجارية وتعطيل 1 في مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الاثنين، عن قيام القوات الأميركية بإعادة توجيه 7 سفن تجارية وتعطيل 1 منها في مضيق هرمز، لمنع السفن من مغادرة الموانئ الإيرانية أو دخولها.

وأضافت في بيان تابعته وكالة شفق نيوز أن أعضاء الخدمة الأميركيون على متن سفينة الاعتداء البرمائي يو إس إس بوكسر (إل إتش دي 4) يشاركون في دعم عمليات الطيران ليلاً ونهارًا من بحر العرب، بينما تفرض القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الحصار البحري ضد إيران.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت صباح اليوم الاثنين، انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدراتها البحرية والصاروخية.

وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الضربات التي انتهت عند الساعة العاشرة من مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات (المتحدة الخامسة فجراً بتوقيت بغداد)، استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى شبكات الاتصالات".