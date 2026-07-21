"سنتكوم" تنهي ضربات ضد أهداف إيرانية وتؤكد تأمين عبور 450 مليون برميل نفط

شفق نيوز - واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، إتمام جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، رغم المساعي الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى هدنة تمهد لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران.

وذكرت القيادة في بيان، أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية، وقدرات بحرية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي؛ بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأكد البيان استمرار حركة الملاحة عبر الممر البحري الدولي الحيوي، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ساهمت منذ مطلع مايو/أيار الماضي في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية، ونقل 450 مليون برميل من النفط الخام.