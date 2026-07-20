"سنتكوم" تكشف أهداف الليلة التاسعة من ضرباتها ضد إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الاثنين، انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدراتها البحرية والصاروخية.

وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الضربات التي انتهت عند الساعة العاشرة من مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات (المتحدة الخامسة فجراً بتوقيت بغداد)، استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى شبكات الاتصالات".

وأضافت أن العمليات تهدف إلى "زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز".

وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه "أهداف معادية"، فيما تحدثت تقارير عن سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من البلاد خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.