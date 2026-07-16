"سنتكوم" تكشف عن حصيلة ضربات الليلة الماضية على إيران

شفق نيوز- متابعة

كشفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر اليوم الخميس، عن الأهداف التي قصفتها وحصيلة ضرباتها التي شنتها مساء أمس على إيران.

وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها أكملت أحدث موجة من الضربات على إيران ‌والتي نفذتها بناء على توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وشملت أهدافها مدينة بندر عباس، وهي المدينة الساحلية الرئيسية في إيران ​على مضيق هرمز.

وبينت أنها قواتها "قصفت مراكز قيادة إيرانية، ومواقع دفاعات جوية، وقدرات ​صواريخ وطائرات مسيرة، ومنشآت مراقبة ساحلية".

وأشارت إلى ضرب أهداف في مواقع متعددة، من بينها بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة ​للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.

أضافت القيادة: "في وقت ​سابق من صباح اليوم، قصفت القوات الأميركية مواقع ساحلية لأنظمة الدفاع ‌وصواريخ ⁠كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال موجة استمرت 90 دقيقة".

وكرر ترمب هذا الأسبوع تهديداته بضرب أهداف إيرانية في قطاع الطاقة، وهدد باستهداف الجسور الأسبوع المقبل.

وتحظر ​اتفاقيات جنيف ​لعام 1949 بشأن ⁠القواعد الإنسانية خلال الحروب شن هجمات على المواقع التي تعتبر أساسية للمدنيين.

وبعد ​تهديدات من ترمب بقصف مثل هذه الأهداف ​في ⁠وقت سابق من العام، قال خبراء في القانون الدولي بالولايات المتحدة إن شن هذه الهجمات قد يشكل جرائم ⁠حرب.

وتعرض ​ترمب أيضاً لانتقادات في نيسان/ أبريل الماضي عندما هدد بالقضاء على الحضارة الإيرانية بأكملها، قبل التوصل إلى ​وقف إطلاق النار مع طهران.