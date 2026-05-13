"سنتكوم" تعيد توجيه 67 سفينة تجارية في مضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أكدت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، يوم الأربعاء، إعادة توجيه مسار 67 سفينة تجارية، وسمحت بمرور 15 سفينة داعمة للمساعدات الإنسانية، وعطلت 4 سفن لضمان امتثالها، ضمن حصارها في مضيق هرمز.

وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنه "في وقت سابق من هذا الأسبوع، ضمنت قوات القيادة المركزية أن سفينتين تجاريتين أعادتا الاتجاه للامتثال للحصار بعد التواصل عبر الراديو وإطلاق طلقات تحذيرية من الأسلحة الصغيرة، مما يظهر بوضوح أن تنفيذ الولايات المتحدة يظل ساري المفعول بالكامل".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد أفادت اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 1500 سفينة أجنبية تقف على جانبي مضيق هرمز بانتظار الحصول على إذن من إيران بالعبور.

وكانت المملكة المتحدة، قد اعلنت، يوم امس الثلاثاء، أنها ستساهم بطائرات مسيّرة، وأخرى مقاتلة، وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز.

من جهتها، أكدت القوات المسلحة الفرنسية، الأربعاء الماضي، بأن مجموعة حاملات طائرات تتحرك إلى البحر الأحمر استعداداً لمهمة مستقبلية محتملة، مضيفة وفقاً لـ"رويترز"، أن التحرك يأتي ضمن خطة فرنسية بريطانية تتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.