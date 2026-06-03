"سنتكوم" تعلن قصف مواقع إيرانية في جزيرة قشم وإحباط هجمات استهدفت الكويت والبحرين

شفق نيوز - واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المشتركة نفذت ضربات دفاعية استهدفت برج اتصالات تابعاً للحرس الثوري في جزيرة "قشم" الإيرانية، رداً على محاولات طهران شن هجمات في المنطقة.

وذكرت القيادة في بيان لها، أن إيران استهدفت بثلاث طائرات مسيّرة سفناً تجارية مدنية كانت تعبر المياه الإقليمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى إحباط هجمات صاروخية؛ حيث سقط صاروخان أُطلقا نحو الكويت قبل بلوغ هدفهما، فيما جرى اعتراض ثلاثة صواريخ أخرى وُجهت صوب البحرين.

وشدد البيان على أن القوات الأميركية في حالة جاهزية وتأهب قصوى للتصدي لأي "عدوان إيراني" خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، نافياً بشكل قاطع المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن استهداف مقر الأسطول الخامس في المنامة أو أي قاعدة جوية تابعة للولايات المتحدة.