"سنتكوم" تعلن حصيلة جديدة لأعداد السفن المعاد توجيهها في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الخميس، إعادة توجيه 127 سفينة في مضيق هرمز، منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت القيادة في منشور على منصة "إكس"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "اعتباراً من 4 حزيران/يونيو أعادت القوات الأميركية توجيه 127 سفينة تجارية وعطلت 6 سفن غير متوافقة، وسمحت بمرور 36 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية".

ويأتي ذلك في وقت أقرّ فيه مجلس النواب الأميركي، مشروع قرار يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترمب من مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض تشريعي، في خطوة تعكس السعي البرلماني للحد من صلاحيات البيت الأبيض في إدارة الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وصوّت المجلس بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208 أصوات لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، بعدما انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الكتلة الديمقراطية المؤيدة للمشروع.