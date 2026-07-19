"سنتكوم": مقتل جندي أميركي وإصابة آخر بتفجير ذخائر مسيّرة إيرانية في أربيل

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الأحد، مقتل جندي أميركي وإصابة آخر أثناء عملية تفجير مُتحكم بها لذخائر غير منفجرة من طائرة إيرانية مُسيّرة في أربيل، مشيرة في الوقت نفسه إلى العثور على رفات "مجهولة الهوية" في موقع الهجوم الإيراني على الأردن.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "أعلنت أمس عن وفاة جنديين أميركيين وفقدان جندي آخر في الأردن، إثر هجوم إيراني وقع في 17 تموز/ يوليو. وبعد عملية بحث دقيقة، عثرت القوات العسكرية الأميركية على رفات مجهولة الهوية في الموقع في وقت سابق من اليوم. ولا تزال عملية فحص الرفات جارية للتحقق من هويتها".

وأضافت أن "جندياً أميركاً قُتل في إقليم كوردستان في 18 تموز/ يوليو أثناء عملية تفجير مُتحكم بها لذخائر غير منفجرة من طائرة إيرانية مُسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أُسقطت. وأُصيب جندي آخر بجروح طفيفة ولا يزال يتلقى العلاج الطبي".

ولفتت إلى أن "القيادة المركزية الأميركية تحجب معلومات إضافية، بما في ذلك هويات المحاربين المفقودين والقتلى، احتراماً للعائلات خلال عملية الإبلاغ".

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

يذكر أن وكالة "أسوشييتد برس"، أفادت مساء أمس السبت، بمقتل 16 عسكرياً أميركياً وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وكانت أربيل والسليمانية قد شهدتا أمس السبت سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينها استهداف مستودع للأسلحة والذخيرة في تاسلوجة، وقصف مواقع تابعة للمعارضة الكوردية الإيرانية.

ونتيجة لذلك، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، السبت، بإلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة عبر مطاري أربيل الدولي والسليمانية، وذلك وفق جداول الرحلات الخاصة بالمطارين.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اتساع نطاق الضربات الإيرانية التي استهدفت خلال الساعات الماضية قواعد ومنشآت عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، رداً على الهجمات الأميركية داخل الأراضي الإيرانية، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.