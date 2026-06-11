"سنتكوم": تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان لانتهاكها الحصار على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الخميس، تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان، قالت إنها انتهكت الحصار المفروض على إيران بمحاولة نقل نفط إيراني، لتكون ثالث سفينة تجارية تستهدفها القوات الأميركية خلال الأسبوع الجاري.

وقالت القيادة في بيان، إن "القوات الأميركية تحركت ضد ناقلة النفط (جلفير) التي ترفع علم غينيا بيساو، أثناء محاولتها نقل النفط من إيران عبر خليج عُمان".

وأضافت أن "طائرة أميركية أطلقت صاروخين من طراز هيلفاير على غرفة محركات السفينة بعد رفض طاقمها مراراً الامتثال لتوجيهات القوات الأميركية".

وأوضحت "سنتكوم" أن طائرات أميركية عطلت في وقت سابق من الأسبوع الجاري السفينتين "ماريفكس" و"سيتيبيلو" اللتين ترفعان علم بالاو، مبينة أن الأولى كانت تحاول الإبحار إلى ميناء إيراني، فيما كانت الثانية تنقل نفطاً إيرانياً.

كما أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها "عطلت تسع سفن مخالفة منذ بدء الحصار في 13 نيسان/أبريل الماضي، وأعادت توجيه 135 سفينة ملتزمة، وسمحت بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية".

وشددت على أن "الحصار يُطبق على جميع السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان".