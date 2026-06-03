"سنتكوم" ترد على الحرس الثوري وتتهمه بـ"التعمد" في قصف مطار الكويت

شفق نيوز- واشنطن

نفت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم"، مساء اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"الإدعاءات الإيرانية" حول عدم قصفها لمبنى الركاب في مطار الكويت الدولي.

وقالت القيادة في منشور على منصة "أكس"، تابعته وكالة شفق نيوز إن "إيران زعمت اليوم أنها لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، وأن الضرر نجم عن صاروخ اعتراضي أميركي، وهذا ادعاء باطل تماماً".

وأضافت أن "الحقيقة هي أن إيران شنت هجوماً متعمداً ومخططاً له وغير مبرر على المطار المدني بطائرات مسيرة".

وأخلى الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن استهداف مطار الكويت، فيما أشار إلى أن الانفجار سببه الدفاعات الأميركية.

ونقلت وكالة" تسنيم" الإيرانية، عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي العميد حسين محبي، قوله إن "تحقيقنا في استهداف مبنى الركاب في الكويت أظهرت أن القوات الجوية للحرس الثوري لم تطلق النار على هذا الهدف".

وأضاف أن "تدمير مبنى الركاب في مطار الكويت كان نتيجة عطل في أنظمة باتريوت الأميركية، التي هبطت على هذا المبنى بعد فشلها في اعتراض صواريخ إيرانية".

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إصابة 63 شخصاً جراء هجوم إيراني استهدف الكويت، مؤكدة أن المصابين من المدنيين والعاملين في مطار الكويت الدولي، فضلاً عن عدد من المسافرين الأجانب.

من جهته، أعلن الجيش الكويتي رصد والتعامل مع 13 صاروخاً باليستياً معادياً و17 طائرة مسيّرة، مؤكداً نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي للتهديدات التي استهدفت البلاد.