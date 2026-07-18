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    • "سنتكوم": تحويل مسار 5 سفن تجارية وتعطيل واحدة في هرمز

    "سنتكوم": تحويل مسار 5 سفن تجارية وتعطيل واحدة في هرمز بحار أميركي على متن مدمرة صواريخ – أرشيف
    2026-07-18T20:09:05+00:00

    شفق نيوز- واشنطن

    أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء السبت، تحويل مسار 5 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ 18 تموز/ يوليو الجاري.  

    وأكدت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأميركية تواصل فرض الحصار البحري المستمر على إيران بشكل صارم".

    ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، مستهدفة على وجه الخصوص مناطق جنوبي البلاد ومنشآت بنية تحتية فيها.

    وفي 18 حزيران/ يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

    لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في 8 تموز/ يوليو الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

    وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

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