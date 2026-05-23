"سنتكوم": تحويل مسار 100 سفينة منذ الحصار على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عصر اليوم السبت، إعادة توجيه 100 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/أبريل 2026.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأميركية بدأت فرض الحصار في 13 نيسان/أبريل الماضي على السفن التجارية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، وذلك امتثالاً لإعلان رئاسي.

وعلى مدار الأسابيع الستة الماضية، قام أكثر من 15 ألف جندي وبحار ومشاة بحرية وطيار، بتحويل مسار 100 سفينة، وتعطيل أربع سفن، والسماح بمرور 26 سفينة مساعدات إنسانية، بحسب البيان.

بدوره، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر: "يقوم أفراد قواتنا بعمل استثنائي، لقد كانوا فعالين للغاية من خلال تنفيذ المهمة بدقة واحترافية، ما أدى إلى توقف التجارة من وإلى الموانئ الإيرانية، الأمر الذي ضغط على الاقتصاد الإيراني".

وأشار إلى أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية أميركية تدعم المهمة، بما في ذلك مجموعة حاملة الطائرات الضاربة أبراهام لينكولن، ومجموعة حاملة الطائرات الضاربة جورج إتش دبليو بوش، ومجموعة طرابلس البرمائية الجاهزة/الوحدة الاستكشافية البحرية الحادية والثلاثين، والعديد من المدمرات الصاروخية الموجهة.

كما أكد بيان الجيش الأميركي، أن فرض الحصار يتم على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عمان.