"سنتكوم": الطريق الجنوبي لمضيق هرمز مفتوحاً أمام السفن التجارية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور هذا الممر المائي الدولي.

وقالت القيادة في منشور على منصة "أكس"، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قدمت القوات الأميركية المساعدة لأكثر من ألف سفينة لعبور المضيق بنجاح رغم العدوان الإيراني غير المبرر، ولا تزال هذه العمليات مستمرة حتى اليوم.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أفادت في وقت سابق مساء اليوم، تغيير مسار 45 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في 14 تموز/ يوليو الماضي.

وأضافت القيادة في منشور على منصة "أكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أن القوات الأميركية قامت بتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال.