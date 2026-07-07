سماع دوي 14 انفجاراً في مناطق متفرقة من إيران

شفق نيوز- طهران

أفاد وكالة "فارس" الإيرانية، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بسماع دوي 14 انفجاراً في مناطق متفرقة من إيران.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن عشرة انفجارات دوت في مدينة سيريك، وأربعة أخرى تم سماعها في قرية ميسين بجزيرة قشم جنوبي إيران.

بدورها قالت الخارجية الإيرانية، إن الحكومة الأميركية كعادتها سعت إلى تبرير انتهاكاتها لمذكرة التفاهم بذرائع مختلفة.

وأضافت: "عملنا بحسن نية وسخرنا جميع إمكاناتنا للوفاء بالتزاماتنا وفقاً لمذكرة التفاهم منذ التوقيع عليها".

وقبل قليل أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها بدأت شن سلسلة ضربات "قوية" ضد أهداف في إيران، رداً على ما قالت إنه استهداف ثلاث سفن تجارية خلال عبورها مضيق هرمز.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن "الضربات تهدف إلى فرض أثمان باهظة على إيران بسبب استهدافها سفناً تجارية يعمل على متنها مدنيون في ممر مائي دولي"، مضيفة أن "الهجمات الإيرانية كانت غير مبررة وخطرة وتمثل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار".

وأضافت القيادة الأميركية أن التحرك العسكري جاء رداً على هجمات طالت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، من دون أن تكشف في البيان الأولي طبيعة الأهداف الإيرانية التي ضربتها أو حجم الأضرار.