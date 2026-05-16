سلسلة غارات إسرائيلية جنوب لبنان وحزب الله يرد بقصف تجمعات للجيش

شهد جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، تصعيداً ميدانياً متواصلاً مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة، بالتزامن مع إعلان حزب الله استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي بالصواريخ والمدفعية.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيراً في مدينة الخيام جنوبي لبنان، كما نفذت غارات استهدفت منطقة الحوش في صور، وبلدة دير قانون النهر، إضافة إلى غارتين على بلدة مجدل زون.

كما طالت الغارات بلدة القليلة في قضاء صور، وبلدتي القصيبة وزوطر الغربية في قضاء النبطية، إلى جانب غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر في النبطية، فيما تعرض محيط بلدتي ميفدون وشوكين لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 100 موقع للبنية التحتية التابعة لحزب الله في مناطق جنوب لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

بالمقابل، قال حزب الله، في بيان، إنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية تجمعات للجيش الإسرائيلي عند خلة راج في بلدة دير سريان جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، حصيلة جديدة لضحايا التصعيد الإسرائيلي، تزامناً مع استمرار غاراته على بلدات جنوب لبنان، وإعلان حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي.

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية فقد بلغت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي 2969 قتيلاً و9112 جريحاً.