إسلام آباد تكذب تقريرا أميركيا بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة باكستانية

شفق نيوز- إسلام آباد

رفضت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الثلاثاء، تقرير قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية.

وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان أن هذه الروايات القائمة على التكهنات تهدف لتقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

وأوضحت أن "الطائرات الإيرانية المتوقفة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، ولا صلة لها إطلاقا بأي طارئ عسكري".

ولفتت الخارجية الباكستانية، إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى لاستئناف المفاوضات الرسمية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة التزام إسلام آباد بدعم جميع الجهود المخلصة الرامية إلى تعزيز الحوار.

وكانت شبكة "CBS News" نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن باكستان، سمحت للطائرات العسكرية الإيرانية بالانتشار والبقاء في قواعدها الجوية، لحمايتها من الضربات الأميركية.

وأكد المسؤولون أن طهران أرسلت، بعد أيام قليلة من إعلان ترمب وقف إطلاق النار مع إيران في أوائل أبريل/نيسان، بضع طائرات إلى قاعدة "نور خان" الجوية التابعة للقوات الجوية الباكستانية، وهي منشأة عسكرية إستراتيجية مهمة تقع على مشارف مدينة راولبندي العسكرية.