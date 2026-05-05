سلاح إسرائيلي جديد لمواجهة مسيّرات حزب الله ‏

حذّرت إسرائيل، مساء يوم الثلاثاء، جنودها من المسيّرات التي ‏يطلقها حزب الله اللبناني، فيما تستعد لاستخدام سلاح جديد ‏لمواجهة الطائرات المسيّرة جنوبي لبنان.‏

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر عسكري قوله إن الجنود ‏تلقوا تعليمات للتعامل مع المسيرات ووضع شباك فوق المباني ‏والآليات.‏

بدورها، أفادت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل تستعد لاستخدام ‏سلاح جديد تدعي نجاعته بمواجهة طائرات "حزب الله" المسيرة ‏بجنوبي لبنان، موضحة أنه عبارة عن "رصاصات متشظية‎".

وتشكل مسيرات "حزب الله، ولا سيما التي تعتمد على تقنية ‏الألياف الضوئية، تحدياً كبيراً للجيش الإسرائيلي بجنوبي لبنان، ‏إذ تواصل استهداف جنوده ومركباته هناك وسط إقرار تل أبيب ‏بعدم وجود حل ناجع للتصدي لها حتى الآن‎.‎

وقالت الهيئة الرسمية في تقرير: "في إطار مكافحة طائرات ‏حزب الله المسيّرة في لبنان، الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال ‏وسيلة جديدة قريباً، أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة خلال ‏الحرب بين روسيا وأوكرانيا‎".

وأوضحت أن الوسيلة الجديدة عبارة عن رصاصات متشظية ‏سيتم إدخالها في مخازن عيار 5.56، والمناسبة لبنادق‎ M-16 ‎وتافور، وسيتم توزيعها على جنود الجيش الإسرائيلي في جنوبي ‏لبنان‎.‎

وتحتوي هذه الرصاصات على خمس كرات حديدية، ما يزيد من ‏نصف قطر تأثيرها على الطائرات المسيّرة بنحو 30 متراً، ومن ‏المفترض أن يزيد بشكل ملحوظ من فرص إصابتها في الجو، ‏على حد زعم هيئة البث‎.‎

وأشارت الهيئة، إلى أن وفداً من القوات البرية الإسرائيلية وصل ‏الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة لإجراء تجارب على ‏السلاح الجديد‎.‎

ولفتت إلى أن قائد القوات البرية الإسرائيلية ناداف لوتان وجه، ‏بشراء مئات الآلاف من صناديق الذخيرة من الولايات المتحدة، ‏والتي وفق التقديرات ستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل‎.‎

ومسيرات "حزب الله" الموجهة بالألياف الضوئية، تتميز بأنها ‏منخفضة البصمة وصعبة الرصد‎.‎

ووفق ما ذكره موقع "واللا" العبري، في تقرير، فإن تلك ‏المسيرات، تعمل عبر اتصال فعلي بخيط ألياف ضوئية رفيع ‏ينفلت تدريجياً من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل ‏الأوامر والصورة مباشرة عبر هذا الخيط، بدل موجات الراديو ‏القابلة للتشويش‎.‎

ولا يحتاج هذا الطراز من المسيرات إلى نظام تحديد المواقع ‏العالمي (جي بي إس) أو إرسال لاسلكي، ما يجعل بصمتها ‏منخفضة جداً ويصعب رصدها‎.‎

في حين يسمح عرض نطاق الألياف ببث فيديو عالي الجودة ‏بشكل مستمر حتى في تضاريس معقدة كالأودية وبين المباني، ‏وهو ما يمنحها قدرة على استهداف دقيق لآليات عسكرية ‏وتجمعات قوات.‏

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ‏استهداف تجمّع لآليّات الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية ‏صاروخية‎.‎

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، فإن الهجمات المتبادلة بين حزب ‏الله وإسرائيل ما زالت مستمرة لغاية الآن.‏