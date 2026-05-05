سلاح إسرائيلي جديد لمواجهة مسيّرات حزب الله
شفق نيوز- الشرق الأوسط
حذّرت إسرائيل، مساء يوم الثلاثاء، جنودها من المسيّرات التي يطلقها حزب الله اللبناني، فيما تستعد لاستخدام سلاح جديد لمواجهة الطائرات المسيّرة جنوبي لبنان.
ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر عسكري قوله إن الجنود تلقوا تعليمات للتعامل مع المسيرات ووضع شباك فوق المباني والآليات.
بدورها، أفادت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل تستعد لاستخدام سلاح جديد تدعي نجاعته بمواجهة طائرات "حزب الله" المسيرة بجنوبي لبنان، موضحة أنه عبارة عن "رصاصات متشظية".
وتشكل مسيرات "حزب الله، ولا سيما التي تعتمد على تقنية الألياف الضوئية، تحدياً كبيراً للجيش الإسرائيلي بجنوبي لبنان، إذ تواصل استهداف جنوده ومركباته هناك وسط إقرار تل أبيب بعدم وجود حل ناجع للتصدي لها حتى الآن.
وقالت الهيئة الرسمية في تقرير: "في إطار مكافحة طائرات حزب الله المسيّرة في لبنان، الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال وسيلة جديدة قريباً، أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
وأوضحت أن الوسيلة الجديدة عبارة عن رصاصات متشظية سيتم إدخالها في مخازن عيار 5.56، والمناسبة لبنادق M-16 وتافور، وسيتم توزيعها على جنود الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان.
وتحتوي هذه الرصاصات على خمس كرات حديدية، ما يزيد من نصف قطر تأثيرها على الطائرات المسيّرة بنحو 30 متراً، ومن المفترض أن يزيد بشكل ملحوظ من فرص إصابتها في الجو، على حد زعم هيئة البث.
وأشارت الهيئة، إلى أن وفداً من القوات البرية الإسرائيلية وصل الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة لإجراء تجارب على السلاح الجديد.
ولفتت إلى أن قائد القوات البرية الإسرائيلية ناداف لوتان وجه، بشراء مئات الآلاف من صناديق الذخيرة من الولايات المتحدة، والتي وفق التقديرات ستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.
ومسيرات "حزب الله" الموجهة بالألياف الضوئية، تتميز بأنها منخفضة البصمة وصعبة الرصد.
ووفق ما ذكره موقع "واللا" العبري، في تقرير، فإن تلك المسيرات، تعمل عبر اتصال فعلي بخيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجياً من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، ما يتيح نقل الأوامر والصورة مباشرة عبر هذا الخيط، بدل موجات الراديو القابلة للتشويش.
ولا يحتاج هذا الطراز من المسيرات إلى نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أو إرسال لاسلكي، ما يجعل بصمتها منخفضة جداً ويصعب رصدها.
في حين يسمح عرض نطاق الألياف ببث فيديو عالي الجودة بشكل مستمر حتى في تضاريس معقدة كالأودية وبين المباني، وهو ما يمنحها قدرة على استهداف دقيق لآليات عسكرية وتجمعات قوات.
وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استهداف تجمّع لآليّات الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية.
ورغم إعلان وقف إطلاق النار، فإن الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل ما زالت مستمرة لغاية الآن.