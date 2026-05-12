سقوط مسيّرة داخل قاعدة عسكرية شمال اسرائيل

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيّرة داخل قاعدة عسكرية شمال اسرائيل.

‏من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض عدة مسيّرات من لبنان قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت والمنارة للمرة الثالثة إثر اختراق "مسيرة معادية".

بدورها، أكدت بلدية كريات شمونة، أن الانفجارات التي تسمع في المنطقة ناجمة عن حدث عسكري متواصل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الجيش بدأ بإدخال منظومات جديدة مستوحاة من الحرب الروسية الأوكرانية لمواجهة الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله في جبهة جنوب لبنان.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن إصابات في صفوف قواته نتيجة هجمات المسيّرات خلال تنفيذه عمليات توغل وهدم مبانٍ ومنشآت في بلدات بجنوب لبنان.