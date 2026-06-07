إسقاط مسيّرتين إيرانيتين "هددتا الملاحة" في هرمز

شفق نيوز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، صباح يوم الأحد، أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط أسقطت، في وقت سابق من أمس السبت، طائرتين إيرانيتين مسيّرتين أحاديتي الاتجاه، قالت إنهما شكلتا تهديدا لحركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة، في منشور على منصة "إكس"، إن المسيّرتين كانتا تهددان أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مؤكدة أن القوات الأميركية تعاملت معهما في إطار حماية حركة النقل البحري الدولية.

وأضافت "سنتكوم" أن القوات الأميركية في المنطقة "تبقى في حالة تأهب وجاهزية لمواصلة الدفاع ضد أي عدوان إيراني"، مشددة على استمرار استعدادها لحماية قواتها وضمان أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، وبعد يوم من إعلان القيادة المركزية اعتراض صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة إيرانية قالت إنها كانت تستهدف مضيق هرمز ودولاً خليجية مجاورة.