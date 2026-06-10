سفينة شحن تتبادل إطلاق النار مع زورق قبالة اليمن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الأربعاء، أن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب قارب صغير منها وعلى متنه ستة مسلحين، على بعد حوالي 88 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من بلحاف في اليمن.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الاربعاء أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين القارب الصغير وفريق الأمن المسلح على متن السفينة، مما أدى إلى ابتعاد القارب بعد ذلك.

وتشهد المياه الإقليمية في مضيق هرمز والخليج العربي توترات أمنية متسارعة وإغلاقاً إيرانياً للمضيق مطوقاً بحصار أميركي.

ودفعت الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026 إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط الخام والغاز، وأدت إلى خفض الشحنات من الخليج إلى المشترين العالميين، لا سيما في آسيا وأوروبا، مما ⁠دفع المستوردين إلى البحث عن مصادر ⁠بديلة.