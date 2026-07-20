أسعار النفط تسجل ارتفاعا جديداً مع الضربات الأميركية على إيران

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط في السوق العالمي إلى 88.97 دولاراً، بالتزامن مع شن هجمات أميركية جديدة على الأراضي الإيرانية في مناطق محاذية لمضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، ليلة الاثنين - الثلاثاء، بسماع دوي عدة انفجارات قرب سيريك وقشم وبندر عباس وبوشهر النووية.

وذكرت وكالة "إيرنا" الإيرانية أن بعض المصادر المحلية أفادت خلال الساعات القليلة الماضية بسماع دوي انفجارات قادمة من البحر، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية جنوبي البلاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، بدء القوات الأميركية، جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت "تهدف هذه الضربات إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدمها لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".