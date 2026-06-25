إسرائيل ولبنان ينفيان الانسحاب الجزئي من الجنوب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار، يوم الخميس، أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما تحدث مسؤول أميركي عن سحب بعض القوات من المنطقة العازلة ‌في بادرة حسن نية تجاه بيروت.

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن سياسة إسرائيل واضحة، وإن الجيش لن ينسحب مما يسمى "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان.

ورداً ⁠على سؤال عن تصريحات المسؤول الأميركي، قال مسؤول عسكري لبناني كبير إن التطورات على الأرض في الأيام القليلة الماضية تظهر عكس ذلك.

وأوضح ⁠المسؤول أن القوات الإسرائيلية تحكم سيطرتها على المنطقة العازلة لمنع اقتراب أي جهة منها حتى قوات الجيش اللبناني.

وتناقش إسرائيل ولبنان مقترحا مدعوما من الولايات المتحدة يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية جزءا من الأراضي اللبنانية، التي احتلتها في أثناء حربها مع حزب الله، إلى الجيش اللبناني كخطوة نحو استعادة لبنان السيطرة على الأراضي المحتلة.

ويعد ⁠مقترح إقامة "منطقة تجريبية" جزءا من أحدث جولات المحادثات التي يجريها لبنان وإسرائيل في واشنطن، رغم تراجع زخمها في ظل سعي إيران لإدراج الملف اللبناني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.