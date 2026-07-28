إسرائيل: لدينا رغبة بضرب منشآت الطاقة الإيرانية والموقف الأميركي يحول دون ذلك

شفق نيوز - القدس

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، عن رغبة تل أبيب الشديدة في استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، مشيراً إلى أن الموقف الرافض للولايات المتحدة يمنع تنفيذ هذه الضربة حتى الآن.

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع لقاء مرتقب يُعقد في وقت لاحق اليوم في واشنطن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة الملف الإيراني وتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.