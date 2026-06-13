إسرائيل: قتل 7 عناصر من حزب الله في موقع تحت الأرض جنوب لبنان

غارة على بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية (أ ف ب)

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، مقتل سبعة عناصر من حزب الله قال إنهم كانوا يعملون من موقع تحت الأرض في جنوب لبنان، بالتزامن مع تنفيذ سلسلة غارات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحزب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الموقع كان يُستخدم لتخزين الذخيرة وقذائف الهاون والمؤن المخصصة لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن العناصر الذين قُتلوا كانوا ضمن مجموعتين، مشيراً إلى العثور بحوزتهم على أسلحة من طراز "كلاشنيكوف" ومعدات عسكرية، فضلاً عن تدمير منصات إطلاق ووسائل قتالية قرب الموقع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه سلسلة غارات استهدفت أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بأن إسرائيل شنت سلسلة غارات على جنوب لبنان بعد توجيه إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة، بينها مدينة النبطية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارات استهدفت بلدات عدة، بينها كفرحونة والريحان وسجد، إضافة إلى مناطق لم يشملها إنذار الإخلاء.

وبحسب الوكالة، أسفرت غارة على بلدة الريحان في قضاء جزين عن مقتل رئيس البلدية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3756 شخصاً وإصابة 11632 آخرين منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، رغم وقف إطلاق النار المعلن في لبنان خلال أبريل/نيسان الماضي، وإعلان هدنة مشروطة جديدة الأسبوع الماضي عقب محادثات لبنانية ـ إسرائيلية في واشنطن.