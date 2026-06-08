إسرائيل تؤكد مواصلة الهجمات جنوبي لبنان وأميركا "تطمئن"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن السفير الأميركي في لبنان، ميشال عيسى، يوم الاثنين، أن إسرائيل ستنسحب من لبنان وستعيد الأراضي والأسرى اللبنانيين، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل الهجمات على الجنوب اللبناني بالرغم من وقف إطلاق النار مع إيران.

وقال السفير الأميركي إن "المنطقة التجريبية جنوبي لبنان ستكون مفتوحة لأبنائها تحت حماية الجيش، ولن تتعرض لقصف إسرائيلي".

وأضاف أن "كل ما يحصل في واشنطن يصب في مصلحة لبنان، وإسرائيل ستنسحب وستعيد الأراضي والأسرى".

بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان"، مبيناً أن "الهجمات على الجنوب اللبناني ستتواصل".

في حين نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤول كبير قوله إنه "إذا واصل حزب الله قصف البلدات الإسرائيلية، فسنواصل قصف الأهداف في كل لبنان".

وكان مسؤول إسرائيلي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الضربات العسكرية ضد إيران قد توقفت، مؤكداً انتهاء جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بوقف الاستعدادات المتعلقة بتنفيذ هجوم جديد على إيران.

وسبق التصريح الإسرائيلي، أن أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدا في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان، فسيكون رد طهران "أشد قوة".