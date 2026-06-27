إسرائيل تؤكد اغتيال نجل شقيق إسماعيل هنية في غزة (فيديو)

شفق نيوز- غزة

أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"، يوم السبت، اغتيال وليد هنية، نجل شقيق إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، في غارة جوية غرب مدينة غزة.

وذكر الجيش في بيان أن "هنية كان متورطاً بشكل مباشر في اقتحام خلية إلى داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وشارك بنفسه في التسلل إلى إسرائيل، كما كان ضالعاً في توجيه وإصدار التعليمات لخلية أثناء اختطاف مدنيين إسرائيليين ونقلهم إلى قطاع غزة".

ووفقاً للجيش، "عمل هنية خلال الفترة الأخيرة على تجنيد عناصر جدد في صفوف المنظمة، وأشرف على تدريبات نظرية لعناصر سرية النخبة التي كان يتولى قيادتها".

وكانت وسائل إعلامية قد أعلنت، أمس الجمعة، مقتل وليد مجدي هنية، ابن شقيق زعيم حماس الراحل إسماعيل هنية، متأثراً بإصابته التي أصيب بها الخميس، جراء استهدافه في محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة.

ويأتي الإعلان عن تصفية وليد هنية بعد أيام من كشف الجيش الإسرائيلي عن استعداده لاستئناف القتال في قطاع غزة على نطاق واسع.