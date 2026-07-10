إسرائيل تنتظر موافقة ترمب لضرب إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، يوم الجمعة، إن بعض المسؤولين الإسرائيليين يرغبون في الانضمام إلى الضربات الأميركية على إيران.

وبحسب "كان"، فإن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من أجل الانضمام إلى الضربات بعد يومين من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار تقرير، إلى أن مسؤولين إسرائيليين يتوقعون استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن مصدر إسرائيلي قوله إن بلاده مهتمة بالانضمام إلى الضربات المستقبلية، و"استئناف الحرب بشكل كامل".

وأضاف المصدر: "نحن على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر"، مبيناً أن "إسرائيل، رغم أنها لا ترغب في العودة إلى الوضع الذي يضطر فيه الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ، فإنها لا تريد تجاهل ما يحدث في إيران".

وتابع: "لذا، إذا كان هذا هو الثمن الذي سيتعين علينا دفعه فسنتحمل هذا الوضع".

هذا وقال موقع "أكسيوس" الأميركي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن قطر وباكستان ووسطاء آخرين في المنطقة يسعون إلى تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وإحياء المفاوضات بين الطرفين.

ورأى الوسطاء، بحسب الموقع، أنه "بغض النظر عن التصعيد الأخير، فقد أحرز الطرفان تقدما نحو التوصل إلى اتفاق في جولات المحادثات السابقة، ويرغبان في منع انهيار مذكرة التفاهم".