إسرائيل تكشف عن عمليات شمال الليطاني وتلوّح بتوسيع القتال في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان، بالتزامن مع توجيه إنذارات بإخلاء بلدات جنوبية، وسط مؤشرات على الاستعداد لتوسيع نطاق القتال مع حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه وجّه إنذاراً عاجلاً لسكان بلدات أرزون وطير دبا والبازورية والحوش جنوبي لبنان، تمهيداً لقصف مواقع قال إنها تابعة لحزب الله.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار أكثر من 1100 غارة استهدفت مواقع للحزب، مؤكداً مقتل أكثر من 350 عنصراً تابعاً له خلال الفترة الماضية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر الليطاني، وعملت لأسبوع كامل في أطراف قرية زوطر الشرقية، حيث وقعت اشتباكات مع عناصر من حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود.

بدورها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن ثمانية جنود أُصيبوا في ثلاثة اشتباكات على أطراف قرية زوطر الشرقية شمال الليطاني، مشيرة إلى أن الجيش نفذ أعمالاً هندسية فوق النهر لتسهيل عبور المدرعات والمشاة خلال المراحل المقبلة من القتال.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدة "إيغوز" وكتيبة استطلاع اللواء "غولاني" عبرتا نهر الليطاني خلال عملية استمرت عشرة أيام باتجاه الشمال، بهدف الوصول إلى مناطق استخدمت لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، في إطار التحضيرات لتوسيع العمليات العسكرية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي قرر تطوير آلية الرد على المسيّرات التابعة لحزب الله، عبر إنشاء مصنع لإنتاج طائرات مسيرة مفخخة.

ميدانياً، أفادت وسائل إعلام بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.