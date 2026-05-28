إسرائيل تكثف غاراتها على صور وتدعو لإخلاء مناطق جديدة جنوبي لبنان

شنّ الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، غارات مكثفة على مدينة صور ومحيطها جنوبي لبنان، بعد توجيه إنذارات للسكان بإخلاء عدد من المباني، في تصعيد جديد للتوترات على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته بدأت باستهداف "بنية تحتية تابعة لحزب الله" في منطقة صور، مضيفاً أن العمليات جاءت "في ضوء خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

ودعا الجيش السكان الموجودين قرب المباني التي قال إنها تُستخدم من قبل حزب الله إلى إخلائها فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، وفق بيان أرفقه بخرائط تحدد المناطق المستهدفة.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بوقوع موجتين من الغارات على مدينة صور ومناطق شرقيها، مشيرة إلى أن إحدى الضربات استهدفت مبنى وأدت إلى اندلاع حريق.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل للضربات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن حصيلة الضحايا منذ توسع المواجهات في الثاني من مارس/آذار الماضي بلغت 3269 قتيلاً ونحو 10 آلاف مصاب.