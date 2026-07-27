إسرائيل تكثف عملياتها بالضفة تزامناً مع أوامر نتنياهو بتوسيع ‏الحملة الأمنية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نفذت القوات الإسرائيلية، يوم الاثنين، حملة واسعة من ‏الاقتحامات والمداهمات في عدة محافظات بالضفة الغربية، ‏تخللتها اعتقالات، وتفتيش منازل، وإقامة حواجز عسكرية، إلى ‏جانب هدم منزل في محافظة جنين.‏

وفي محافظة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطنيين، ‏عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق المدينة ومداهمة عدد من المنازل.‏

وفي محافظة الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات بيت ‏أمر، وإذنا، ودورا، ويطا، وفتشت منازل ومركبات المواطنين، ‏وأخضعت عدداً منهم لتحقيقات ميدانية.‏

كما نصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل المدينة وبلداتها، ‏وأغلقت طرقاً رئيسة وفرعية باستخدام البوابات الحديدية ‏والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية؛ ما أعاق حركة تنقل ‏المواطنين.‏

وفي السياق ذاته، أطلق مستوطنون، بحماية القوات الإسرائيلية، ‏أبقارهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة واد ‏النفاخ بقرية البرج جنوب الخليل؛ ما تسبب بأضرار في ‏المزروعات.‏

وفي محافظة جنين، هدمت القوات الإسرائيلية منزلاً سكنياً مكوناً ‏من ثلاثة طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب المدينة، ‏بعد اقتحام المنطقة بثلاث جرافات عسكرية مدعومة بقوات ‏وآليات عسكرية وفرض طوق أمني حول الموقع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الهدم يأتي في ظل ‏استمرار عمليات التجريف والهدم التي تشهدها منطقة محطة ‏عرابة خلال الفترة الأخيرة.‏

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي تقوع ‏وجناته جنوب شرق المحافظة، وداهمت عدداً من المنازل، ‏وصورت الهويات الشخصية لعدد من المواطنين في بلدة تقوع.‏

ويأتي هذا في وقت أصدر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‏نتنياهو بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة وإلغاء ‏إجازات العسكريين، مع توجه الجيش إلى دفع تعزيزات إضافية ‏تحسباً للأعياد اليهودية، وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية. ‏

من جانبه، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى ضم الضفة ‏الغربية الى إسرائيل.‏