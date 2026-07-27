إسرائيل تكثف عملياتها بالضفة تزامناً مع أوامر نتنياهو بتوسيع الحملة الأمنية
شفق نيوز- الشرق الأوسط
نفذت القوات الإسرائيلية، يوم الاثنين، حملة واسعة من الاقتحامات والمداهمات في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللتها اعتقالات، وتفتيش منازل، وإقامة حواجز عسكرية، إلى جانب هدم منزل في محافظة جنين.
وفي محافظة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطنيين، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق المدينة ومداهمة عدد من المنازل.
وفي محافظة الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات بيت أمر، وإذنا، ودورا، ويطا، وفتشت منازل ومركبات المواطنين، وأخضعت عدداً منهم لتحقيقات ميدانية.
كما نصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل المدينة وبلداتها، وأغلقت طرقاً رئيسة وفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية؛ ما أعاق حركة تنقل المواطنين.
وفي السياق ذاته، أطلق مستوطنون، بحماية القوات الإسرائيلية، أبقارهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة واد النفاخ بقرية البرج جنوب الخليل؛ ما تسبب بأضرار في المزروعات.
وفي محافظة جنين، هدمت القوات الإسرائيلية منزلاً سكنياً مكوناً من ثلاثة طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب المدينة، بعد اقتحام المنطقة بثلاث جرافات عسكرية مدعومة بقوات وآليات عسكرية وفرض طوق أمني حول الموقع.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الهدم يأتي في ظل استمرار عمليات التجريف والهدم التي تشهدها منطقة محطة عرابة خلال الفترة الأخيرة.
وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي تقوع وجناته جنوب شرق المحافظة، وداهمت عدداً من المنازل، وصورت الهويات الشخصية لعدد من المواطنين في بلدة تقوع.
ويأتي هذا في وقت أصدر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية أمنية واسعة النطاق في الضفة وإلغاء إجازات العسكريين، مع توجه الجيش إلى دفع تعزيزات إضافية تحسباً للأعياد اليهودية، وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية.
من جانبه، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية الى إسرائيل.