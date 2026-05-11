إسرائيل تقر بفشلها عن مواجهة مسيّرات حزب الله وتستهدف بلدات عدّة

شفق نيوز- الشرق الأوسطاعترفت وسائل إعلام اسرائيلية، يوم الاثنين، بفشل الجيش عن مواجهة مسيّرات حزب الله اللبناني.وذكرت قناة "كان" الاسرائيلية، بأن قوات "الجيش" الإسرائيلي داخل لبنان تتعرض لكمية كبيرة من النيران سواء من المسيّرات الهجومية أو الصواريخ.بدورها، أكدت القناة الـ"13" الاسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قام بتوزيع "شباك صيد" على قواته بعد الفشل في إيجاد حل لمحلقات حزب الله.الى ذلك، أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، بأن قصفاً مدفعياً إسرائيليا استهدف بلدة تولين جنوب لبنان.وأشارت الى أن غارة إسرائيلية معادية تستهدف بلدة الدوير.الى ذلك، أكدت القناة الـ"14": نحن أمام نوع من "سياسة المعادلات" في لبنان.من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف مركز قيادي مستحدث للجيش الاسرائيلي في بلدة البياضة.وأصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنذاراً لسكان تسع بلدات وقرى في جنوب لبنان والبقاع الغربي، دعاهم فيه إلى الإخلاء لمسافة لا تقل عن ألف متر، بالتزامن مع تصعيد جوي واسع في المنطقة.وأفادت وسائل إعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن تسع غارات استهدفت بلدات يحمر الشقيف وتول وشوكين وكفررمان جنوبي لبنان، إضافة إلى غارة أخرى على بلدة عبا في النبطية.