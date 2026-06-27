إسرائيل تفرج عن 6 محتجزين جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفرجت القوات الإسرائيلية، يوم السبت، عن ستة أشخاص كانت قد احتجزتهم لساعات في جنوب لبنان، بعد توقيفهم أثناء عملهم في أراضٍ زراعية قرب بلدة عين عرب.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن القوات الإسرائيلية أطلقت سراح المحتجزين، بعدما أمضوا ساعات عدة قيد الاحتجاز إثر توقيفهم في أطراف بلدة عين عرب الواقعة في قضاء مرجعيون.

وأوضحت أن المفرج عنهم هم ثلاثة لبنانيين من أبناء البلدة، وثلاثة سوريين، كانوا يعملون في الأراضي الزراعية بالمنطقة عند توقيفهم من قبل قوة إسرائيلية.

ويأتي ذلك بعد يوم من توقيع لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاقاً إطارياً في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين.

وشهد الاتفاق، الذي جاء بعد أربعة أيام من المحادثات، أول اختراق في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مساعٍ أمريكية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ بين الطرفين.