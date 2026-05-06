إسرائيل تغتال قائد وحدة الرضوان في حزب الله بغارة على ضاحية بيروت

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، باغتيال الجيش الإسرائيلي "مالك بلوط" قائد قوة الرضوان بحزب الله وذلك في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، وسط تقديرات بمقتل نائبه أيضاً في الغارة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "استهدف قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغارة في ضاحية بيروت الجنوبية".

من جهتها، ذكرت هيئة البث والقناة 14 العبريتان: "مقتل مالك بلوط قائد قوة الرضوان بحزب الله وتقديرات بمقتل نائبه الذي كان برفقته في الغارة أيضاً".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الغارة في ضاحية بيروت الجنوبية تمت بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن الجيش استهدف قائد قوة الرضوان في جماعة حزب الله في غارة على بيروت بهدف تصفيته.

وتعد هذه الغارة الإسرائيلية والتي استهدفت منطقة حارة حريك هي الأولى على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف إطلاق النار في لبنان في 16 نيسان/ أبريل الماضي.