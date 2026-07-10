إسرائيل تغتال قائدين في حماس بقطاع غزة

جنود إسرائيليون في غزة (أ ب)

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، القضاء على قائد في مقر الإنتاج وقائد فصيلة في كتيبة "النصيرات" التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات نفذت غارتين يومي الأربعاء والخميس، حيث شن في الأولى هجوماً شمال القطاع قضى خلاله على خليل جمال خليل مناع قائد في مقر الإنتاج التابع للجناح العسكري لحماس.

وأفاد بأنه طوال فترة الحرب، أشرف خليل جمال خليل مناع على ورشات تصنيع القواذف، وقاد المراحل النهائية من عملية إنتاجها.

كما شغل دوراً قيادياً مركزياً في عمل مقر الإنتاج وعمليات التصنيع، وشارك في محاولات إعادة تأهيل المقر خلال فترة وقف إطلاق النار، بحسب البيان.

وفي الغارة الثانية في شمال غزة أيضاً، قال الجيش إنه تمكن من القضاء على أسامة وليد ديب محارب قائد فصيلة في كتيبة "النصيرات" التابعة لحماس.

وأوضح أنه وخلال الفترة الأخيرة، كان بحوزة محارب عبوات ناسفة معدة لاستهداف قوات الجيش العاملة في قطاع غزة.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن مناع ومحارب شكّلا تهديداً للقوات وتمت مهاجمتهما من الجو بهدف إزالة التهديد.

وجدد الجيش التأكيد على أن القوات في قيادة المنطقة الجنوبية منتشرة وفقاً للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.