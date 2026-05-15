إسرائيل تغتال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة (تحديث)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، مساء الجمعة، اغتيال الجيش الإسرائيلي قائد كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة.

وأوضحت أخرى أن "الجيش اغتال الحداد بقصف شقة في حي الرمال بغزة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو هاجم بواسطة مسيّرات وطائرات حربية شقة كان يختبئ فيها عز الدين الحداد، كما استهدف مركبة غادرت المكان بالتزامن مع الهجوم، لمنع أي محاولة فرار أو نجاة من الغارة.

ويُعرف الحداد، الملقب بـ"أبو صهيب” و”شبح القسام”، بأنه أحد أبرز القادة العسكريين المتبقين في غزة، وشغل منصب قائد لواء مدينة غزة وعضو المجلس العسكري المصغر في كتائب القسام، كما يُعد من أكثر الشخصيات المطلوبة لإسرائيل، بعدما نجا من عدة محاولات اغتيال سابقة.

ووُلد الحداد عام 1970 في غزة، وانضم إلى حركة حماس عام 1987، وتدرّج في مواقع القيادة العسكرية داخل الحركة، من قائد سرية وكتيبة وصولاً إلى قيادة لواء غزة.

وتقول تقارير إسرائيلية إنه لعب دوراً محورياً في إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لكتائب القسام، كما أشرف على تطوير وإنتاج قذائف "الياسين 105".

وخلال السنوات الماضية، تعرض منزله في حي الشجاعية وحي التفاح للقصف عدة مرات، سواء خلال حرب 2009 أو حرب 2012 ومعركة "سيف القدس” عام 2021، ثم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب تقارير إسرائيلية، تولى الحداد قيادة لواء مدينة غزة بعد اغتيال القائد باسم عيسى عام 2021، كما اعتُبر أحد أبرز المخططين الميدانيين لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأعلنت إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 مكافأة مالية بلغت 750 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إليه.

وفي كانون الثاني/ يناير 2025، أُعلن عن مقتل نجله صهيب الحداد في غارة إسرائيلية استهدفت حي التفاح شرق مدينة غزة.