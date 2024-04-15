إسرائيل تعيد فتح المدارس بعد إغلاقها بسبب الهجوم الإيراني

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إعادة فتح المدارس، بعدما أغلقت لأسباب أمنية يوم السبت في مواجهة تهديدات إيران.

ونفذت إيران هجوما غير مسبوق ليل السبت بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل التي قالت من جهتها إنها "أحبطت" العملية بمساعدة دول حليفة.

وبعد تقييم الوضع "تقرر استئناف الأنشطة التعليمية، اعتبارا من اليوم الإثنين، مع مراعاة بعض "القيود" في المنطقة الحدودية مع لبنان وفي البلدات القريبة من قطاع غزة، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على منصة إكس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت إغلاق المدارس والحد من الأنشطة لأسباب أمنية، بعد تهديدات إيران بالرد على هجوم استهدف بداية أبريل قنصليتها في دمشق ونُسب إلى الدولة العبرية.

وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، يوم السبت، في ضربة انتقامية بعد هجوم يشتبه في أنه إسرائيلي استهدف مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

ويقول الوزير الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل لاتزال تدرس ردها و"ستحدد الثمن الذي ستدفعه إيران بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا".