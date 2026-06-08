إسرائيل تعلن وقف الضربات على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد مسؤول إسرائيلي، يوم الاثنين، بأن الضربات العسكرية ضد إيران قد توقفت، مؤكداً انتهاء جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول قوله إن "هذه الجولة من التصعيد مع إيران انتهت".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بوقف الاستعدادات المتعلقة بتنفيذ هجوم جديد على إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدا في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان، فسيكون رد طهران "أشد قوة".

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، عن اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الداخلية للعمليات العسكرية الجارية.