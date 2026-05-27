إسرائيل تعلن منطقة جديدة جنوبي لبنان "ساحة قتال"

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أن منطقة شمال نهر الزهراني في جنوب لبنان أصبحت "منطقة قتال"، وأمر السكان بإخلائها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "أكس"، قائلاً: "ننصح سكان جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، إذ إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة ​قتال".

ويمتد نهر الزهراني من الشرق إلى الغرب على مسافة نحو 40 كيلومتراً شمالي الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وتغطي ​الأراضي اللبنانية الواقعة جنوبه نحو ألفي كيلومتر مربع.

ويبدو أن بيان الجيش المنشور على منصة "أكس" يشير إلى مزيد من التصعيد بعد أن استهدفت أكثر ‌من 120 غارة جنوب لبنان وشرقه أمس الثلاثاء على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن في 16 نيسان/ أبريل الماضي.

وأمر الجيش ​الإسرائيلي في وقت سابق السكان المقيمين جنوبي نهر الليطاني بالرحيل. وأصدر بالفعل أوامر إخلاء بلدات بعينها وشن غارات على عشرات ​البلدات الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني.

ويمثل أمر اليوم المرة الأولى التي يُطلب فيها من السكان إخلاء المنطقة بأكملها جنوب الزهراني.

وحث الجيش الإسرائيلي المدنيين على الابتعاد عن عناصر جماعة حزب الله ومنشآتها ومواقع أسلحتها.