إسرائيل تعلن مقتل قائد وحدة الصواريخ في حزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، مقتل قائد وحدة الصواريخ في حزب الله اللبناني.

وقال الجيش في بيان له: مقتل قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في النبطية جنوبي لبنان، محمد موسى متيرك.

وأفادت وسائل إعلام، يوم الاثنين، بقيام الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة صور جنوبي لبنان، بعد تحذيرات إسرائيلية لسكان الضاحية بالإخلاء.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي، رصد سقوط مسيرة انتحارية قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات، فضلاً عن سقوط مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة رأس الناقورة داخل إسرائيل.

وأضاف، أن حزب الله بنى "بنية تحتية إيرانية" فوق الأرض وتحتها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن السيطرة على مرتفعات "الشقيف" لها دلالات عملياتية مهمة، كونها تمثل "مركز عصب" لحزب الله.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده، أن قرار إسرائيل بتنفيذ ضربات في ضاحية بيروت الجنوبية اتخذ بالتنسيق مع واشنطن.